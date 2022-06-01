Вероятно дальнейшее укрепление рубля - Sber CIB

Аналитики Sber CIB ожидают дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару и евро - до 60 руб./$1 и 61 руб./EUR1, сообщается в комментарии инвестбанка.

Обороты торгов по паре EUR/RUB во вторник были высокими, а кросс-курс EUR/USD упал до 1,01, что почти на 6% ниже, чем на глобальном рынке. Это говорит о по-прежнему крупных продажах евро, отмечают эксперты.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков, в среду могут вырасти до $117-118 за баррель с учётом дефицита предложения.

"Доходности ОФЗ во вторник в основном снизились на 2-5 б.п. на фоне укрепления рубля. В среду эта тенденция может сохраниться в преддверии публикации данных по недельной инфляции вечером после закрытия торгов. Скорее всего, темпы роста цен останутся около нуля", - отмечают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.