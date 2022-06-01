Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, США и еврозоне:

- Годовое общее собрание акционеров "ТГК-1";

- Отчёты по занятости, розничным продажам и промышленному производству в России;

- Данные по занятости и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель;

- Индекс деловой активности в производственном секторе США за май и число открытых вакансий за апрель;

- Недельный отчёт Американского института нефти по товарным запасам углеводородов.

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