Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в июне - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление к доллару и евро в ближайшее время, к концу текущего месяца, может быть, даже с обновлением годовых максимумов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Однако дневная динамика торгов национальной валюты будет определяться объемами поступления на рынок валютной выручки, а этот показатель не прогнозируем, отмечает эксперт в комментарии.

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