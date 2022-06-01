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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в июне - "Алор Брокер"
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01 июня 2022 года 09:58

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в июне - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление к доллару и евро в ближайшее время, к концу текущего месяца, может быть, даже с обновлением годовых максимумов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Однако дневная динамика торгов национальной валюты будет определяться объемами поступления на рынок валютной выручки, а этот показатель не прогнозируем, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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