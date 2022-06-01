Индекс Мосбиржи, возможно, продолжит снижение до 2300п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, продолжит снижение до уровня 2300 пунктов на торгах в среду, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"В среду снимается запрет на открытие коротких позиций на российском фондовом рынке, что может повысить объемы торгов, но также увеличить и волатильность. Общий негативный сантимент на российском рынке может сохраниться, а индекс Мосбиржи, возможно, продолжит снижение до 2300 пунктов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.