Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2330-2380п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду с умеренным отклонением не более 1%, в диапазоне 2330-2380 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона, - отмечает эксперт в комментарии. - В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2320, 2300 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 пунктов".

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