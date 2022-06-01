Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2200-2500п в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи с очень большой вероятностью останется в боковике с границами 2200-2500 пунктов в ближайшие дни, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Пока поводов для формирования восходящей фазы на российском рынке акций нет, указывает эксперт в комментарии.

"Стоит присматриваться к акциям нефтяных компаний. Бумаги все-таки сильно просели, а ситуация может и не так плоха: возможно, что к тому времени как Европа реально начнет сокращать закупки российской нефти, многие компании найдут куда продать значительную часть высвобожденных объемов. Нельзя исключить и сценария, что европейцы либо смягчат свое эмбарго, либо будут закупать российскую нефть "контрабандно", - пишет Антонов. - Наиболее привлекательно среди нефтяных бумаг выглядит "Роснефть", которая еще до начала спецоперации начала диверсифицировать свои поставки. Кроме того, считаем, что бумага еще должна отыграть решение выплатить финальные дивиденды за прошлый год".

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