Акции ТГК-1, ОГК-2 и Мосэнерго могут торговаться лучше рынка в ближайшие дни - BCS Express

Акции "ТГК-1", "ОГК-2" и "Мосэнерго" могут торговаться "лучше рынка" в ближайшие сессии, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал дивиденды 0,112 коп./акцию, на выплаты направляется 50% чистой прибыли по РСБУ (дивдоходность - около 12,8%). Высокая дивидендная доходность может оказать поддержу акциям в ближайшей перспективе, отмечает аналитик инвесткомпании.

Совет директоров "ОГК-2" рекомендовал дивиденды 9,65 коп./акцию (как и в случае с "ТГК-1", на выплаты направляется 50% чистой прибыли по РСБУ), дивдоходность - около 16%. "Ранее такой сценарий нами описывался, именно бумаги "ОГК-2" выделялись в качестве фаворита среди дочерних компаний "Газпром энергохолдинга". Фактор рекордно высокой доходности способен обеспечить обновление годовых максимумов (0,65 руб.)", - указывает Карпунин.

"Новости от "ОГК-2" и "ТГК-1" позитивны для акций "Мосэнерго", еще одной публичной дочки ГЭХа. Если по ней также будет принято решение о выплате 50% чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды составят 0,223 руб. на акцию или 11,7% по текущим ценам", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии.

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