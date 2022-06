Brent - $115,93 за баррель

Фондовые индексы США снизились во вторник. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в среду не показывают единую динамику. Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду.

Американский фондовый рынок, открывшийся во вторник после длинного уикенда, завершил сессию в минусе.

Индексы резко выросли на прошлой неделе, что позволило Dow Jones Industrial Average и S&P 500 зафиксировать минимальный подъем по итогам месяца, а Nasdaq Composite - сократить падение.

S&P 500, который 19 мая опускался в зону "медвежьего" тренда, откатившись более чем на 20% с последнего пика, завершил май повышением на 0,01%, Dow Jones прибавил 0,04%, Nasdaq - снизился на 2,1%.

Среди факторов, оказывающих давление на американский рынок акций, - опасения, что высокая инфляция начнет отрицательно сказываться на корпоративных прибылях, а также ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), которое, по мнению экспертов, может спровоцировать рецессию в экономике.

Американский президент Джо Байден во вторник провел встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которой обсуждались перспективы экономики США и мировой экономики.

По итогам встречи Байден заявил, что "не намерен вмешиваться в крайне важную работу" Федрезерва.

"Они четко фокусируются на борьбе с инфляцией, так же, как и я", - сказал Байден.

В понедельник, когда американский рынок не работал (День памяти), член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил мнение, что Федрезерву следует поднимать ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на каждом заседании до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет снижаться.

Также Уоллер отметил, что в конце текущего года ставка может превысить нейтральный уровень, который, по его мнению, составляет 2,25-2,5%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали более слабое, чем ожидалось, снижение потребительского доверия в США в мае. Индекс, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился в этом месяце до 106,4 пункта по сравнению с пересмотренными 108,6 пункта в апреле. Ранее сообщалось, что апрельское значение индекса составило 107,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в мае до 103,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Потребители не паникуют, - отмечает аналитик Interactive Brokers Стив Сосник, слова которого приводит Market Watch. - Статданные были довольно позитивными, поскольку значение индекса в мае превзошло прогнозы, а апрельские данные были пересмотрены с повышением".

Заметное снижение среди компонентов Dow Jones во вторник показали акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) (-2%) и Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-1,4%). Стоимость бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустилась на 0,86%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 0,15%.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM) упала на 2,7%, несмотря на улучшение рекомендации для акций сервиса конференц-связи аналитиками Daiwa Securities до "выше рынка" с "ниже рынка".

Котировки акций китайских компаний, торгующихся в США, выросли на информации о смягчении карантинных ограничений в КНР. Капитализация Alibaba (SPB: BABA) поднялась на 2,8%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,6%, NIO (SPB: NIO) - почти на 5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 222,84 пункта (0,67%) и составил 32990,12 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 26,09 пункта (0,63%) - до 4132,15 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 49,74 пункта (0,41%) и составил 12081,39 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единую динамику.

Поддержку японскому рынку оказывают ослабления антиковидных ограничений, которые шаг за шагом продвигают страну к полному открытию, отмечают эксперты.

Со среды Япония удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек. Кроме того, посетители из ряда стран были освобождены от прохождения тестирования на коронавирус. Также правительство Японии объявило, что планирует с 10 июня возобновить прием иностранных туристов - впервые за два года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 0,6%, до максимума более чем за месяц, вслед за повышением котировок акций потребительских, производственных и финансовых компаний.

В число лидеров входят бумаги автопроизводителей Nissan Motor, подорожавшие на 7,4%, а также Subaru Corp. - на 5,7% и Isuzu Motors Ltd. - на 5,6%.

Также повышается стоимость выпускающей бытовую электронику Sony и Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,2% после того, как днем ранее достиг максимума более чем за полтора месяца.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге падают цены акций CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-6,4%), разработчика игр Netease Inc. (-3,6%) и интернет-компании Meituan (-3,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor повысилась на 1,1%. Между тем цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,5% и 0,2% соответственно.

Стоимость крупнейших банков страны также поднялась: Commonwealth Bank - на 2,1%, National Australia Bank - на 0,9%, Westpac - на 0,8% и Australia & New Zealand Banking Group - на 1,3%.

Экономика Австралии в первом квартале выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Таким образом, ВВП страны повысился по итогам второго квартала подряд.

При этом темпы подъема оказались выше прогнозов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали 0,5%, респонденты The Wall Street Journal - 0,6%.

Кроме того, оценка роста экономики в четвертом квартале была улучшена до 3,6% с ранее объявленных 3,4%.

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после снижения по итогам предыдущих торгов на фоне сообщений относительно новых санкций в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в среду составляет $115,93 за баррель, что на $0,33 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник августовский контракт подешевел на $2 (1,7%) - до $115,60 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,06 за баррель, что на $0,39 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,4 (0,35%), до $114,67 за баррель.

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни.

Кроме того, Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщила газета Financial Times со ссылкой источники.

Между тем некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ.