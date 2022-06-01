Конъюнктура рынка нефти в целом пока располагает к высоким ценам - BCS Express

Конъюнктура рынка нефти в целом пока по-прежнему располагает к высоким ценам на сырье, говорится в комментарии экспертов BCS Express

"Нефтяные цены во вторник скорректировались. Срок обращения июльских контрактов на нефть марки Brent подошел к концу, основной объем торгов перешел на августовские фьючерсы, которые торговались чуть дешевле. В результате котировки нефти марки Brent оказались чуть выше $115 за баррель. Снижению цен способствовал разворот доллара США, а также фиксация прибыли спекулянтами на новостях об эмбарго, в преддверии которых фьючерсы росли всю предыдущую неделю. Неоднозначное впечатление оставляют новости о том, что некоторые члены ОПЕК+ рассматривают возможность освободить Россию от квоты на добычу, - указывают аналитики инвесткомпании. - Спуск ниже уровня в $115 за баррель выглядит необоснованным, поскольку конъюнктура рынка по-прежнему располагает к высоким ценам. Тем не менее нельзя исключать кратковременного импульса в район $113 за баррель, который может быть оперативно выкуплен".

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