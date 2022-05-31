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31 мая 2022 года 19:43

Рынок акций РФ во вторник просел из-за новых санкций ЕС к РФ, лидировали в откате нефтяники и металлурги

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением продаж после известий о новых санкциях ЕС к России - главы стран согласовали отключение Сбербанка от SWIFT и эмбарго на две трети нефти из РФ. Индексы Мосбиржи и РТС просели к рубежам 2350 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидировали в откате бумаги металлургов и нефтяников, несмотря на подорожавшую нефть.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2355,75 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1208,12 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,8%.

Доллар просел до 61,45 рубля (-0,8 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-5,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2% и -0,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), Сбербанка (-2% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Совет директоров ПАО "Россети" (-3% и -6% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год на фоне отсутствия чистой прибыли, сообщается в материалах компании.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

"Татнефть" решила не публиковать консолидированную финансовую отчетность группы за первый квартал 2022 года, сообщила компания. Консолидированная отчетность НК по МСФО за последующие отчетные периоды будет подготовлена и опубликована в соответствии с требованиями законодательства и решениями органов государственной власти, отмечается в сообщении.

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, согласованный пакет санкций, как и ожидалось, "включает отключение Сбербанка, крупнейшего банка РФ, от SWIFT". Пакет санкций будет предусматривать и "запрет на вещание ещё трех государственных российских каналов". Кроме того, как отметил Мишель, предусмотрены санкции против физлиц.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила несколько иные данные. Она пояснила в соцсетях, что эмбарго коснется "к концу года около 90% импорта ЕС российской нефти".

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснется нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как отмечает руководитель отдела управление акциями УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ во вторник снизился, в фокусе внимания инвесторов - новые санкции от ЕС, геополитическая обстановка и дивидендные новости.

В Европе фондовые площадки умеренно просели после роста накануне, в США возобновляются торги после длинных выходных. Индекс доллара устремился вверх, однако рубль по отношению к доллару продолжил укрепление после мощного импульса накануне. Нефть Brent подскочила в район $124 за баррель на фоне смягчения карантинных ограничений в Китае и вероятного введения эмбарго со стороны ЕС на морские поставки российской нефти (Еврокомиссия предлагает отказаться от российской нефти в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов - в течение 8 месяцев).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи после утренней просадки консолидировался около достигнутых уровней. Давление на фондовый индикатор по-прежнему оказывает укрепление рубля. Мировые рынки во вторник снижались из-за угрозы усиления инфляции (индексы потребительских цен ЕС и его крупных представителей в мае превысили ожидания).

Если рубль продолжит укрепляться, индекс МосБиржи в среду может проверить на прочность поддержку 2327 пунктов, пробой которой откроет дорогу к месячному минимуму 2230 пунктов, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник снизился под давлением объявления о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и общего пессимизма.

Советы директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) во вторник рекомендовали дивиденды за 2021 год с доходностью 12,5% и 15,8% и закрытием реестров 18 июля и 11 июля соответственно. Нефтегазовый сектор во вторник находился под повышенным давлением ввиду объявления о частичном эмбарго российской нефти со стороны ЕС. В США индексы после продолжительных выходных стартовали снижением - покупатели взяли паузу после нескольких сессий роста, ожидая в том числе переговоров президента США и главы ФРС. В остальном макроэкономические данные вторника превысили прогнозы и показали рост Чикагского индекса производственной активности в мае с 56,4 до 60,3 пункта, а также снижение индекса потребительского доверия в мае с 108,6 до 106,4 пункта (ожидалось 103,9 пункта). В среду же инвесторы, в частности, смогут оценить окончательные оценки деловой активности в производственном секторе за май.

В Европе в мае ускорилась потребительская инфляция. Необходимость искать новые источники энергоносителей ввиду грядущего сокращения импорта нефти из России к концу текущего года на 90% при этом может еще больше разогнать рост потребительских цен. С фундаментальной точки зрения поводы для дальнейшего повышения котировок нефти вполне есть, хотя картина может измениться в случае новостей о появлении у Европы новых источников нефтяных поставок.

В целом, новые ограничения уже не шокируют российских инвесторов, но и поводов для оптимизма также не добавляют. При этом уже со среды, 1 июня, снова можно будет открывать "короткие" позиции по акциям РФ, что выступает потенциальным "медвежьим" фактором для рынка, напомнила Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" Андрея Кочеткова, в Евросоюзе согласовали 6-й пакет санкций против РФ, который также предусматривает эмбарго на поставки российской нефти. Ряд стран получили временные послабления, но предполагается, что до конца года поставки РФ в Европу снизятся на две трети. На этом фоне, безусловно, негативную реакцию проявил сектор нефти и газа, где практически не оказалось растущих бумаг.

Расписки Ozon подросли на фоне заявлений компании о достижении полной операционной безубыточности в течение 12 месяцев. Финансовый директор компании Игорь Герасимов подчеркнул, что на счетах компании более $1 млрд, большая часть которых находится в России. Заявление о возможном "техническом дефолте" он объяснил не отсутствием средств, а сложностью осуществления платежей на Кипр, но держатели облигаций готовы отнестись к ситуации конструктивно. Совет директоров "Россетей" (MOEX: RSTI) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Рекомендация была утверждена еще 24 мая, но до сих пор компания об этом не сообщала.

Рубль продолжил укрепление, так как рублевая оплата газа продолжает доминировать на внутреннем валютном рынке, определяя общую ситуацию. На текущий момент от оплаты российского газа рублями отказались в Польше, Финляндии, Дании, Голландии и Болгарии. Однако прочие импортеры могут увеличить закупки для последующей перепродажи отказавшимся.

На текущий момент речь идет о прекращении будущих поставок около 1,5-1,6 млн б/с российской нефти с помощью морского транспорта и около 600-700 тыс. б/с по северной ветке нефтепровода "Дружба". Соответственно, европейские потребители должны будут найти эту нефть у альтернативных производителей. Впрочем, запрет на закупку также распространяется на нефтепродукты, но для них сроки прекращения составляют до 8 месяцев. В общей сложности Европа готовит для себя нефтяной кризис, так как потенциальные альтернативные источники нефти также находятся в регионах с повышенным геополитическим риском, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,3%, корейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), поддержку китайскому рынку оказали хорошие статданные, а также ослабление антиковидных ограничений в стране.

В Европе индексы вечером снижаются (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-1,4%), "минусуют" Штаты (индексы теряют 0,2-0,6%).

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на рекордные 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,7%. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал подъем на 7,8%.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в мае опустился до 106,4 пункта по сравнению с пересмотренными 108,6 пункта в апреле. Ранее сообщалось, что апрельское значение индекса составило 107,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в мае до 103,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены выросли на фоне известий, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $123,37 за баррель (+1,4% и +1,6% в понедельник), июльская цена WTI - $117,25 за баррель (+1,9% к уровню пятницы).

Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-11,2%), EMC (MOEX: GEMC) (-5,8%), акции Росбанка (MOEX: ROSB) (-5,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-4%).

Чистый убыток ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,9%) по МСФО по итогам прошлого года составил 125,7 млрд руб. против прибыли в 59,4 млрд руб. в 2020 году, следует из материалов компании к годовому собранию.

Подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+21,7% и +35,7% "префы"), "ТГК-1" (+5,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+2,2%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,1%), "ОГК-2" (+1,9%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,61 млрд рублей (из них 5,84 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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