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31 мая 2022 года 19:01

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов; при этом реакция рынка на сообщения о согласовании ЕС нового, шестого по счету, пакета антироссийских санкций была нейтральной. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 52 базисных пункта, до 24,67% от номинала (их доходность выросла на 46 базисных пунктов - до 24,34% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов, до 25,1% от номинала (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов - до 23,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 29 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 63 базисных пункта, до 19,19% от номинала (их доходность выросла на 84 базисных пункта, до 27,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 125 базисных пунктов, до 18,13% от номинала (их доходность выросла на 283 базисных пункта - до 62,59% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 35 базисных пунктов, до 19,58% от номинала (их доходность снизилась на 56 базисных пунктов, до 47,31% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 26 базисных пунктов, подорожав до 27,31% от номинала (его доходность снизилась на 96 базисных пунктов - до 142,93% годовых), еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подорожали на 188 базисных пунктов, до 27,42% от номинала (их доходность снизилась на 14,7 процентного пункта - до 143% годовых).

В ночь на вторник лидеры ЕС одобрили очередной пакет санкций против России. Он предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на поставляемую по морю российскую нефть, а также отключение Сбербанка (MOEX: SBER) от системы SWIFT. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу". Завершение процесса одобрения шестого санкционного пакета планируется на среду или четверг, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать в течение шести месяцев после официального вступления в силу санкций против нее, отказ от российской нефти будет проходить поэтапно, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии. При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить в соответствии с графиком, предложенным ранее в мае Еврокомиссией.

Вместе с тем аналитики считают, что эмбарго ЕС чревато ценовым шоком на рынках нефти и газа, при этом его влияние на Россию будет минимальным. Эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов РФ, вводимое Евросоюзом, чревато зимой ценовым шоком на рынке как нефти, так и газа, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он отмечает, что цены на нефть уже отреагировали на такое решение ростом, и Brent торгуется выше $120 за баррель.

По мнению аналитиков ИБ "Синара", "хотя меры, о которых заявил Евросоюз, выглядят угрожающими, мы не видим сокрушительного воздействия на российский нефтяной сектор - ни немедленного, ни спустя полгода". По оценке экспертов, у нефтепроизводителей есть время на решение логистических проблем и изменение клиентской базы. "Процесс уже пошел: Азия покупает российской нефти уже больше, чем Европа. На конец 2021 года Россия экспортировала в Евросоюз 3 млн б/с нефти (из общего экспорта 5 млн б/с), а с марта сократила эти объемы до 2,2 млн б/с (1,5 млн б/с морским путем и 0,75 млн б/с через нефтепровод "Дружба"), перенаправив часть объемов в Китай и Индию", - отмечают эксперты "Синары".

В то же время американские акции и облигации падают в цене во вторник после длинного уикенда, рынки ждут встречи президента США Джо Байдена с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом. Байден ранее заявил, что поддержит усилия ФРС по борьбе с рекордно высокой инфляцией. "Самое важное, что мы можем сейчас сделать для перехода от быстрого восстановления к стабильному, устойчивому росту - это замедлить инфляцию", - написал Байден в колонке для The Wall Street Journal. Он также выразил согласие с мнением Федрезерва, что "борьба с инфляцией является экономическим приоритетом".

Байден озвучил план действий, включающий меры, направленные на увеличение предложения, в том числе на рынке жилья, и на снижение цен на лекарства. Также президент призвал сократить дефицит бюджета США и отметил, что рост новых рабочих мест в американской экономике может замедлиться с нынешнего уровня. Озвученный Байденом план действий, как ожидается, будет обсуждаться в ходе его встречи с Пауэллом во вторник.

В понедельник, когда американский рынок не работал (День памяти), член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил мнение, что центробанку следует поднимать ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет снижаться. Также Уоллер отметил, что в конце текущего года ставка может превысить нейтральный уровень, который, по его мнению, составляет 2,25-2,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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