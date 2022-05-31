"Финам" подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Россетей", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Обыкновенные акции "Россетей" торгуются на многолетних минимумах, подешевев на 41% с начала года и на 64% от пиков декабря 2020г на фоне отмены дивидендов. 31 мая стало известно, что совет директоров "Россетей" рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2021г. Собранная из дивидендов выручка холдинга в 2021г, вероятно, пойдет на поддержку проблемных "дочек" и возможные приобретения сетевых активов в рамках стратегического интереса расширения рыночной доли в РФ. Мы считаем, что "бездивидендность" в этом сезоне уже заложена в цены обыкновенных акций "Россетей", как и ожидания снижения операционной рентабельности в этом году на фоне уменьшения энергопотребления в РФ из-за кризиса и влияния инфляции при одновременном сдерживании тарифов. Негатив уже по большей части учтен в текущей капитализации, и динамика акций "Россетей", на наш взгляд, будет далее "на уровне рынка", - отмечает аналитик Наталия Малых.

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