Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-70 руб./$1 в июне - BCS Express

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-70 руб./$1 в июне, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Если властям и ЦБ удалось с помощью уже принятых мер окончательно переломить устойчивый тренд по укреплению рубля, то основной задачей в ближайшее время станет снижение слишком высокой волатильности российского валютного рынка, - пишет аналитик инвесткомпании. - Она мешает рублю нормально выполнять основные функции любой валюты: быть средством платежа и мерой стоимости товаров и услуг. Сейчас курс рубля пытается найти более или менее среднесрочный равновесный коридор, который бы отражал текущий баланс спроса и предложения ключевых участников валютного рынка - импортеров и экспортеров. Скорее всего, этот диапазон сформируется в границах 60-70 руб./$1, хотя временно котировки могут выходить за его пределы".

Эксперт отмечает, что волатильность на российском валютном рынке зашкаливает - курс доллара может в течение дня проходить путь чуть ли не в 10%, поэтому более реалистично ожидать в июне нахождение доллара в основном в данном диапазоне.

"Не стоит забывать, что в июне будут закрываться краткосрочные вклады под высокую антикризисную ставку, которую банки устанавливали в марте, чтобы удержать деньги клиентов на депозитах в условиях резкой девальвации рубля. Существенная часть этих сбережений может пойти на покупку инвалюты, учитывая, что она с тех пор сильно подешевела. Это может привести к тому, что доллар будет тяготеть к верхней границе указанного коридора, а вместе с возможным ухудшением ситуации на мировых рынках или геополитическим негативом способен выйти вверх из данного диапазона", - прогнозирует Бабин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.