"Финам" рекомендует покупать акции Becton, Dickinson с прогнозной ценой $307,9

"Финам" рекомендует покупать акции Becton, Dickinson с прогнозной стоимостью $307,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20 от текущего уровня, сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

"Becton, Dickinson - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов. Компания имеет более чем вековую историю и устоявшиеся позиции на рынке медтеха. Акции эмитента относятся к "защитным" вложениям, особенно актуальным в условиях геополитических пертурбаций и неспокойной обстановки на рынках. Тенденция старения населения в Соединенных Штатах ведет к неизбежному подъему спроса на высокотехнологичные медицинские вмешательства, и у Becton, Dickinson есть все шансы стать бенефициаром демографических изменений", - отмечает эксперт Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.