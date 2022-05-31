Рубль продолжает подъем к доллару и евро на фоне роста нефти и несмотря на новые антироссийские санкции

Москва. 31 мая. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть в условиях решения европейских стран ввести новые антироссийские санкции, в том числе эмбарго на покупку "черного золота" из России.

Курс доллара США составил 61,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,45 руб./EUR1, подешевев на 1,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,24 рубля - до 61,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях, так как они, и в первую очередь относительно поставок нефти, давно обсуждались и были уже почти полностью учтены в котировках рубля. В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает также отключение Сбербанка (MOEX: SBER) от SWIFT и запрет на вещание трех государственных российских каналов.

Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить поэтапно.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечала, что де-факто нефть после введения в действия эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" ряду стран на юге ЕС. На этот нефтепровод, по словам главы ЕК, приходится 10% от всей импортируемой ЕС нефти РФ.

Так, исключение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из санкционного пакета дает возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать российскую нефть. Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года, во вторник днем сообщил премьер-министр страны Кирил Петков. "Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть) до конца 2024 года", - приводит во вторник слова Петкова Болгарское национальное радио.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", - отметил премьер.

Россия после введения ЕС эмбарго на ее нефть должна будет искать новых покупателей, продавать нефть дешевле и, соответственно, получать меньше средств за такие сделки, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, мы не можем помешать России продавать нефть кому-либо еще. Мы не настолько сильны, но мы самый важный клиент России", - сказал он журналистам. "Им придется искать других клиентов и, конечно, им придется снизить цену. Цель санкций состоит в том, чтобы россияне получали меньше финансовых ресурсов [...] и это, конечно, случится", - полагает Боррель.

Среднесуточный экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в мае снизился на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, до 664 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Вывоз сырья морским транспортом также уменьшился на 0,4%, до 432 тыс. тонн/с, по нефтепроводам - на 0,2%, до 231,5 тыс. тонн/с.

Цены на нефть продолжают расти во вторник днем на новости, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $123,69 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,71 за баррель, что на 3,16% выше итогового значения предыдущей сессии.

Оба контракта завершают ростом шестой месяц подряд.

Решение ввести не полное, а частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии. Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.

"С начала недели рубль возобновил укрепление. На российском валютном рынке рубль развивает новую волну укрепления, предпринятую с начала недели. Шестой пакет европейских санкций не оказал видимого давления на рубль, а скорее способствовал ускорению роста цен на нефть ввиду анонсированного частичного эмбарго на российскую нефть. Во вторник котировки марки Brent поднимались выше 120 долл. за баррель, обновив более чем двухмесячный максимум. Рубль уже в первые минуты после открытия во вторник обновил пик предыдущего дня, укрепившись до 60,5 по доллару. Однако общий диапазон движения остается достаточно широким: еще до окончания первой половины дня российская валюта скорректировалась в районе 63,5, а затем восстановила позиции на уровне 61,5. Отметим, что еще одним потенциальным фактором поддержки цен на нефть выступают намерения китайских властей постепенно ослаблять карантинные меры в Шанхае. В утренние часы вторника был опубликован майский индекс деловой активности в производственном секторе Китая: индекс превысил показатель предыдущего месяца и ожидания участников рынка, однако пока остался ниже "психологического" уровня в 50 пунктов. Постепенное ослабление антиковидных ограничений в стране будет способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности и выступать фактором поддержки нефтяных котировок, что благоприятно для российского рубля", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В понедельник рубль подорожал на 7% до 62 за доллар, а в течение дня доходил до 61. Таким образом, российская валюта отыграла примерно половину падения, произошедшего в конце прошлой недели. Это значит, что выросший спрос на иностранную валюту уже удовлетворен, а ее предложение на фоне значительных объемов экспорта остается высоким. Сегодня утром рубль прибавил 3%, укрепившись до 60,6 за доллар. По всей видимости, в течение дня он сможет закрепиться около 60. В центре внимания будут данные по инфляции в еврозоне за май. Примечательно, что вчера в Германии вышла статистика за май, согласно которой рост цен составил 0,9% против ожидавшихся 0,5%", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Основной тенденцией валютного рынка РФ в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, ускорить девалютизацию могло бы создание правовых условий для введения отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Переход к новой экономической реальности в рамках санкционного давления сопровождается сменой парадигмы существования российского валютного рынка, а также рядом сопутствующих рисков, отмечает ЦБ.

Регулятор ожидает, что девалютизация будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами. Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа.

Банк России во вторник, 31 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,2 трлн рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и спросе 1 трлн 695,9 млрд рублей) в среднем по ставке 10,52% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 мая, банки разместили 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 1 трлн 509,3 млрд рублей) в среднем по ставке 13,49% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 11,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 11,09% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 11,35% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на те же 5 б.п. - до 11,21% каждая.