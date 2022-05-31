Рост цены акций Autodesk на торгах во вторник маловероятен - Инвестбанк Синара

Продолжение роста котировок акций Autodesk Inc. на торгах во вторник маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Autodesk выросли в пятницу на 10% благодаря отчетности: чистая прибыль за 1К23 ф.г. значительно превзошла консенсус-прогноз Refinitiv - $1,43 на акцию против $0,9 соответственно. Прогноз менеджмента на 2К23 ф.г. предполагает рост прибыли на 30% г/г, что сопоставимо с ожидаемыми аналитиками темпами по итогам 2022 года. Мы считаем, что динамика котировок бумаг эмитента в полной мере учитывает позитивный характер новости, и не ожидаем их дальнейшего роста", - указывают эксперты в обзоре.

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