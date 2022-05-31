"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,69%, стоп-приказ: 500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Санкционные ограничения оказали негативное влияние на деятельность компании, но, на взгляд экспертов "Финама", сейчас рынок излишне консервативно оценивает перспективы Polymetal, поскольку основной негатив уже учтен в котировках. Аналитики не исключают, что любые положительные новости могут сформировать краткосрочное движение вверх.

"С технической точки зрения в текущий момент идет формирование разворота и пробой локального уровня сопротивления 579 руб. При покупке на 5% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5". - указывают стратеги инвесткомпании.

Polymetal - российская горнорудная компания, основана в 1998 году. Занимается добычей серебра, золота и меди. В ближайшей перспективе - добыча металлов платиновой группы в Карелии.

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