Рубль развивает новую волну укрепления - "Велес Капитал"

Рубль развивает новую волну укрепления, не замечая шестого пакета европейских санкций, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Рубль развивает новую волну укрепления, предпринятую с начала недели. Шестой пакет европейских санкций не оказал видимого давления на рубль, а скорее способствовал ускорению роста цен на нефть ввиду анонсированного частичного эмбарго на российскую нефть. Во вторник котировки марки Brent поднимались выше $120 за баррель, обновив более чем двухмесячный максимум. Рубль уже в первые минуты после открытия во вторник обновил пик предыдущего дня, укрепившись до 60,5 руб./$1. Однако общий диапазон движения остается достаточно широким: еще до окончания первой половины дня российская валюта скорректировалась в районе 63,5 руб./$1, а затем восстановила позиции на уровне 61,5 руб./$1", - пишет аналитик Юрий Кравченко.

Еще одним потенциальным фактором поддержки цен на нефть, по оценке эксперта, выступают намерения китайских властей постепенно ослаблять карантинные меры в Шанхае. В утренние часы вторника был опубликован майский индекс деловой активности в производственном секторе Китая: индекс превысил показатель предыдущего месяца и ожидания участников рынка, однако пока остался ниже "психологического" уровня в 50 пунктов. Постепенное ослабление антиковидных ограничений в стране будет способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности и выступать фактором поддержки нефтяных котировок, что благоприятно для российского рубля, подчеркивает Кравченко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.