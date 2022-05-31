"Финам" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "РусГидро", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"РусГидро" отчиталась о чистой прибыли акционеров по МСФО в 1К22 на уровне 19,7 млрд рублей при увеличении выручки с учетом субсидий на 4,7% г/г, до 129,6 млрд рублей. Операционная прибыль составила 28,2 млрд рублей. Стабильная динамика показателей отражает рост выработки электроэнергии в 1К22 на 2,4% в основном за счет ТЭС, благоприятную ценовую конъюнктуру, в также неплохой контроль за расходами (+5,0% г/г), но результаты мы считаем малорепрезентативными для года", - отмечает аналитик Наталия Малых.

Энергопотребление, по оценкам "Финама", снизится в 2022г на 4% при сокращении ВВП на 8%, на операционную рентабельность повлияет рост цен на топливо и инфляция прочих издержек. "В IV квартале, вероятно, мы увидим списания по активам из-за роста процентных ставок. Не исключаем также вмешательства регуляторов в рост цен на электроэнергию в рамках меры поддержки энергоемких отраслей, в частности металлургов, и в основном это может коснуться генерирующих компаний. Предлагалось воздействие на стоимость электроэнергии с АЭС, уменьшение платежей для ТЭС с низкой загрузкой и нерыночных надбавок на энергорынке", - указывает эксперт.

Ключевые риски для акций "РусГидро" Малых видит в ограничении правительством роста цен на электроэнергию, а также в отмене, переносе или сокращении ожидаемых дивидендов.

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