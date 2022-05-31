Возможен ценовой шок на рынке нефти этой зимой - Райффайзенбанк

Текущей зимой возможен ценовой шок как на рынке нефти, так и в газовом секторе, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Евросоюз принял решение о частичном эмбарго на российскую нефть. Европа отказывается не только от нефти, но и от российских нефтепродуктов. Среднегодовое снижение, вероятно, будет не столь серьезным, но во многом будет зависеть от скорости и возможностей компаний по перенаправлению поставок", - отмечает эксперт банка.

Цены на нефть уже отреагировали ростом, и Brent торгуется выше $120/барр., констатирует Полищук. По его мнению, по мере ухода российских объемов с рынка стоит ожидать продолжения повышения цен. Более того, восстановление спроса после снятия ограничений в Китае и дополнительное потребление в туристический период могут привести к существенному разрыву между спросом и предложением.

"Значительный дисбаланс рынка и вовсе может снизить зависимость цен от фундаментальных факторов, аналогичную ситуацию мы наблюдали в 2020г при резком росте дисбаланса спроса и предложения на фоне ковидных ограничений по всему миру. При этом мы считаем, что ОПЕК+ будет придерживаться своей текущей политики, и не стоит ждать резкого роста добычи от участников альянса. В такой ситуации, возможно, страны-импортеры пойдут на дополнительное высвобождение запасов нефти из стратегических резервов, которые так или иначе придется восстанавливать. Мы не исключаем, что текущей зимой возможен ценовой шок как на рынке нефти, так и в газовом секторе", - прогнозирует стратег банка.

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