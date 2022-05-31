Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций Apple до "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил рекомендацию для акций Apple Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $185 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24% с текущих уровней, сообщается в обзоре банка.

"10 декабря 2021г мы указали, что акции эмитента достигли, если оценивать по фундаментальным показателям, справедливого уровня, и снизили рейтинг с "покупать" до "держать". С тех пор котировки Apple упали на 15% после вспышки COVID-19 в Китае, которая угрожает продажам компании, и из-за давления на "акции роста". Мы на данном этапе оставляем без изменения прогнозы по выручке и чистой прибыли. Капитализация Apple ($2422 млрд) сейчас на 18% ниже максимального уровня, достигнутого 4 января 2022 г. На наш взгляд, рынок недооценивает перспективы компании: коэффициент P/E на 2022г, исходя из наших прогнозов, составляет 28 (на 2023г - 26). Сохраняя целевую цену по акциям Apple на уровне $185 за штуку, мы повышаем рейтинг с "держать" до "покупать", - пишет аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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