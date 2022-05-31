Рынок акций РФ утром снижается на новостях о новых санкциях ЕС к РФ, индекс Мосбиржи просел к 2370п

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром во вторник снижается после известий о новых санкциях ЕС к России - главы стран согласовали отключение Сбербанка от SWIFT и эмбарго на две трети нефти из РФ; индекс Мосбиржи откатился в район 2370 пунктов, также снизился индекс РТС на фоне замедления укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2370,59 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1197,17 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 62,07 рубля (-0,18 рубля), на старте торгов курс падал до 60,5 руб./$1.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Московской биржи" (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), Сбербанка (-1,7% и -1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) (-0,3% и -1,4% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год на фоне отсутствия чистой прибыли, сообщается в материалах компании.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, согласованный пакет санкций, как и ожидалось, "включает в себя отключение Сбербанка, крупнейшего банка РФ, от SWIFT". Пакет санкций будет предусматривать и "запрет на вещание ещё трех государственных российских каналов". Также, как отметил Мишель, предусмотрены санкции "против физлиц".

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила несколько иные данные. Она пояснила в соцсетях, что эмбарго коснется "к концу года около 90% импорта ЕС российской нефти".

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснется нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон во вторник можно назвать противоречивым. С одной стороны, нефть дорожает, а Китай готовится к ослаблению карантинных мер. С другой - в Европе согласовали частичное эмбарго против российской нефти, что предполагает потерю части каналов сбыта для российских нефтяников. Соответственно, краткосрочная реакция российского рынка может быть негативной из-за слабости бумаг нефтегазового сектора. Рубль может стабилизироваться на фоне завершения налоговых платежей и перспектив сокращения нефтяных доходов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что рынок акций РФ во вторник будет под давлением продавцов на фоне новостей о частичном эмбарго ЕС на российскую нефть и отключении Сбера от SWIFT. Актуальным для индекса МосБиржи будет диапазон 2300-2350 пунктов.

Мировые инвесторы во вторник обратят внимание на индекс потребительской уверенности от Conference Board за май. Снижение показателя может привести к ослаблению доллара, что позитивно для рынка акций. Кроме этого, ожидается публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне, значение которой может вырасти до 7,7% в годовом сопоставлении. На этом фоне на глобальных рынках продолжится коррекционный отскок вверх, считает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, Евросоюз смог утвердить нефтяные санкции в отношении России и договориться сократить на две трети закупки российской нефти. Безусловно, отечественные компании найдут рынки сбыта для своей продукции, но для этого нужно время. Пока же, скорее всего, объемы добычи придется сокращать и далее. Поэтому нефтяные акции будут под давлением продаж.

На решении Европы цены на нефть Brent ушли выше $120 за баррель, но даже такая дорогая нефть вряд ли компенсирует выпадающие доходы от снижения физических объемов продаж. Акции "Газпрома" (299,4 рубля) по-прежнему поддерживает высокая дивидендная доходность (около 17%), бумаги продолжают борьбу за сопротивление 300 руб. Закрепление выше этой отметки откроет дорогу в район 335 руб., и, скорее всего, такие цены будут достигнуты.

В целом ситуация на рынке акций во многом будет зависеть от курса рубля. Пока складывается впечатление, что резкое падение курса российской валюты в конце прошлой недели было не сломом растущего тренда рубля, а всего лишь мощной коррекцией. Пока Банк России не придумает способов для изъятия с рынка профицита предложения валюты, рубль обречен на укрепление. Однако рост рубля уже не будет таким мощным, как наблюдалось практически весь май. Нефтяное эмбарго ЕС снизит приток евро и долларов в страну. В целом ситуация на российском рынке акций принципиально не меняется: индекс МосБиржи продолжает оставаться зажатым в коридоре 2200-2500 пунктов. Так что покупать пока рано, лучше дождаться окончания очередной волны снижения рынка, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают рост и находятся на новых максимумах с марта, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. В Евросоюзе одобрили шестой пакет санкций против РФ, который предполагает отключение Сбербанка от SWIFT и введение эмбарго на импорт российской нефти за исключением поставок по трубопроводам.

На внешних фондовых площадках настроения во вторник могут ухудшиться, так как ожидается публикация предварительных данных по потребительской инфляции еврозоны за март, которые могут показать ее ускорение с 7,4% до 7,7% г/г. Накануне данные о рекордной инфляции вышли в Германии.

Китайские индексы подросли на фоне надежд на снятие ограничительных коронавирусных мер в крупнейших городах страны. Нефть готова к движению в район мартовских пиков $138 и $133 за баррель Brent и WTI соответственно. "Быки" получили повод для новых покупок - в ЕС ввели эмбарго на поставки двух третей российской нефти, которое не затронет Венгрию и не будет распространяться на поставки по трубопроводу. Таким образом, к концу текущего года Евросоюз намерен сократить импорт российской нефти на 90%. Для нефтяных инвесторов это означает более ограниченное мировое предложение при перспективе восстановления спроса со стороны Китая.

Рублевый индекс МосБиржи остается в рамках диапазона 2280-2505 пунктов. Новый пакет санкций против России вполне ожидаемо предполагает ограничения в отношении Сбербанка, а также нефтяного сектора, что оказывает понижательное давление на соответствующих эмитентов и влечет за собой снижение широкого рынка. В остальном в течение дня инвесторы смогут ориентироваться на внешние макроэкономические сигналы, а также пресс-конференцию ЦБ РФ по финансовой стабильности. Рубль после снижения процентной ставки ЦБ РФ вернулся к укреплению, судя по всему в ожидании нового смягчения монетарных ограничений, полагает Кожухова.

В США накануне биржи не работали из-за Дня поминовения.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,3%, корейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%); в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC40 снизились на 0,7-0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2% к уровню минувшей пятницы).

Поддержку китайскому рынку оказывают хорошие статданные, а также ослабление антиковидных ограничений в стране.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае увеличился до 49,6 пункта по сравнению с 47,4 пункта в предыдущий месяц, что было минимумом за 26 месяцев, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Значение PMI ниже пограничной отметки 50 пунктов находится уже три месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 48,9 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены растут на фоне известий, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $123,95 за баррель (+1,9% и +1,6% в понедельник), июльская цена WTI - $119,14 за баррель (+3,5% к уровню пятницы).

Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4%), акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,1%).

Подорожали бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+8,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+1,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 427,16 млн рублей на акции "Роснефти").