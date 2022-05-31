"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с целевой ценой $54,22 за штуку на конец 2022г и потенциалом роста 19,4%, говорится в материале инвесткомпании.

"KOMP покрывает более 20 направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью четвертой промышленной революции. Благодаря уникальной методологии отбора компаний, основанной на ИИ и НЛП, портфель фонда высоко диверсифицирован и имеет равномерную экспозицию по всему спектру капитализации и среди всех секторов экономики, а также сохраняет баланс между лидерами рынка и молодыми передовыми компаниями. Высокие ожидаемые темпы роста новых инновационных направлений стимулируют интерес стратегических и портфельных инвесторов к долгосрочным вложениям в технологии, которые через 5-10 лет очень прочно войдут в нашу жизнь и, может быть, изменят ее коренным образом. Текущие уровни по акциям могут быть интересны для открытия позиций на фоне восстановления американского фондового рынка", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

KOMP - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд охватывает широкий спектр инновационных компаний, которые трансформируют мировую экономику за счет внедрения новых технологий, ИИ, автоматизации и робототехники во все сферы и аспекты нашей жизни.

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