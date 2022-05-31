BCS Express позитивно оценивает долгосрочную перспективу цены акций КАМАЗа

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочную перспективу цены акций ПАО "КАМАЗ", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Опережающей динамики цены акций эмитента над индексом ожидать не стоит, для этого нет существенных драйверов. Долгосрочный взгляд позитивный за счет высокой доли на внутреннем рынке и стремления самообеспечить производство без западных партнеров. По мере решения вопроса с комплектующими и возвращения производства на траекторию роста, включая новые модели, котировки акций "КАМАЗа" смогут приступить к росту с целью выхода из боковика (сейчас цена бумаги находится в рамках широкого бокового диапазона 95,6-110 рублей за штуку)", - указывают эксперты.

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