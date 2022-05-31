"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $146

"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной стоимостью $146 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Проблемы с цепочками поставок, характерные для всей полупроводниковой отрасли, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на финансовые показатели Applied Materials в текущем году. При этом мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти, и эмитент, учитывая сильные позиции компании в отрасли, и далее останется бенефициаром", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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