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27 мая 2022 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу в боковике, индекс Мосбиржи закрыл неделю ростом на ослаблении рубля

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных внешних сигналов и замедления ослабления рубля - игроки после роста выборочно фиксировали прибыль в преддверии выходных; выросли бумаги "Роснефти" и "Башнефти" в ожидании новостей о дивидендах, просели расписки Ozon и акции Сбербанка на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2407,59 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался в район 2440 пунктов), индекс РТС упал до 1133,94 пункта (-3,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 7,4%.

Доллар вырос до 66,9 рубля (+1,64 рубля), утром курс поднимался к 67,5 руб./$1 на фоне ослабления ЦБ РФ мер валютного контроля (срок продажи валютной выручки экспортерами увеличен с 60 до 120 рабочих дней).

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, РТС упал на 8,5% на фоне подъема доллара на 6,67 рубля.

Подешевели в пятницу расписки OZON (-3,1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), Сбербанка (-1,4% и -1,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+7,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Роснефти" (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%).

Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам I квартала 2022 года составил 177,5 млрд млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя годом ранее, говорится в отчете компании. Динамика показателя обусловлена активным ростом заказов в I квартале - их количество выросло в 2,7 раз год к году, до 93 млн. Выручка Ozon показала рост на 90% - до 63,6 млрд рублей. Однако убыток Ozon по итогам отчетного периода составил 19,1 млрд рублей против 6,7 млрд рублей убытка годом ранее.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении банка.

Ранее правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - Российской Федерации - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

Экономика РФ переживает кризис спроса, есть опасения ухода в дефляционную спираль на фоне переукрепившегося рубля, важно смягчать ДКП и ослаблять рубль, заявил на брифинге в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Власти продолжат отменять капитальные ограничения, введенные в конце февраля - начале марта, но запрет на вывод средств нерезидентов сохранится, пока международные резервы России будут заморожены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая неделя отметилась значимыми для фондового рынка событиями. После долгого периода роста рубль резко ослаб (почти на 20%) благодаря снижению ЦБ РФ ключевой ставки на 3 п.п. и смягчения требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки.

Рост индекса МосБиржи на неделе был поддержан динамикой акций "Газпрома" на новостях о рекордных для компании и всего рынка дивидендах. Дивидендная доходность, или дивидендный "кешбэк", "Газпрома" составляет к текущей цене акций около 17,5%. На следующей неделе таких же значимых новостей не ожидается, поэтому фондовый рынок, вероятнее всего, будет меняться незначительно, полагает Власенко.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов считает, что в текущих условиях смягчения монетарной политики в РФ наиболее важным фактором является именно стоимость рубля, состояние российского бюджета, положение импортеров и экспортеров.

Курс рубля в рамках смягчения монетарной политики и валютных ограничений для экспортеров может достигнуть уровней 70-71 руб./$1, но при этом не исключена и возможность стабилизации у текущих уровней. Торговый диапазон 63,5-66,5 руб./$1 - это нижняя граница "санкционного девальвационного канала", в котором курс российского рубля движется с 2014-2015 годов по настоящее время.

Индекс МосБиржи нацелился на штурм 2450 пунктов, а при дальнейшем падении курса рубля имеет шансы подняться в область 2500-2550 пункта, полагает Блинов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в пятницу на рынке акций РФ наблюдалась разнонаправленная динамика "фишек", но индекс МосБиржи завершил неделю выше уровня 2400 пунктов. Интерес инвесторов был преимущественно прикован к акциям компаний, которые могут объявить о выплате дивидендов за 2021 год. При этом продолжающееся ослабление рубля еще не полностью отыграно индексом МосБиржи.

Сильнее всех толкал индекс вверх нефтегазовый сектор на фоне ожиданий о возможных дивидендах "Роснефти" и "Башнефти" после рекомендации совета директоров "Газпрома" о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 52,53 руб. на акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности. Вполне неплохо выглядел сектор электроэнергетики, ввиду высокой вероятности выплаты дивидендов в отрасли. Сильный рост продемонстрировали акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) на фоне ожидающегося решения совета директоров 30 мая о выплате дивидендов за 2021 год. В аутсайдерах торгов выступили расписки Ozon на фоне возможного технического дефолта по облигациям, а также акции "Магнита" ввиду замедления инфляционных процессов.

На следующей неделе индекс МосБиржи предпримет попытку подняться до уровня 2500 пунктов на положительных решениях по дивидендам отдельных нефтегазовых компаний, роста цен на энергоносители и ослаблении рубля, считает Жильников.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин сохраняет умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ в краткосрочной перспективе. Внутренними драйверами могут служить ослабление рубля (это должно поддержать рост акций экспортеров), снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое поможет увеличить доступность кредитования для бизнеса и снизить стоимость обслуживания долга. В фокусе внимания инвесторов также будут дивидендные новости.

Негативные факторы для российских активов главным образом сосредоточены в плоскости геополитики. В начале следующей недели (30-31 мая) пройдет саммит ЕС, на котором может быть принят шестой пакет антироссийских санкций, включающий нефтяное эмбарго. Индекс МосБиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2350-2475 пунктов, полагает эксперт.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 поднимаются на 0,3-1,6%) и США (индексы растут на 1,1-2,5% во главе с Nasdaq).

По данным Минторга США, доходы населения страны в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,9%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,5%, расходов - на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства агентство Bloomberg ожидали подъема соответственно на 0,5% и 0,8%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае упал до 58,4 пункта по сравнению с 65,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные статданные. Предварительные данные указывали на снижение показателя до 59,1 пункта и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены сохраняют попытки роста на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $118,28 за баррель (+0,8% и +3% в четверг), июльская цена WTI - $114,41 за баррель (+0,3% и +3,4% накануне).

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что не поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ОГК-2" (+9,7%), "Башнефти" (+8,3% и +14,1% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+6,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,7%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,3%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,3%).

"Башнефть", входящая в "Роснефть", проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня, где будут одобряться дивиденды и избираться совет директоров. "Башнефть" пока не сообщала о рекомендациях дивидендов по итогам 2021 года.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+0,9%) по МСФО в январе-марте этого года составила 2,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это почти на 10% больше результата аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA при этом увеличился на 16,7% (до 8,1 млрд руб.), выручка выросла с 27,9 млрд до 29,3 млрд руб., операционные расходы - с 24,4 млрд до 25 млрд руб.

Подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-8,5%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,2%).

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,4%) в I квартале 2022 года сократило чистый убыток на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,872 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%) отложил рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах, которые обычно компания платит ежеквартально. "Учитывая ситуацию на внешних рынках, совет директоров рассмотрит вопрос по промежуточным дивидендным выплатам позже", - говорится в сообщении компании.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,4%) в январе-марте 2022 года увеличило чистую прибыль на 7,4% по сравнению с первым кварталом 2021 года, до 4,75 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,68 млрд рублей (из них 16,24 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,44 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
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