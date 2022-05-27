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27 мая 2022 года 19:35

Рубль завершил неделю снижением к доллару и евро на фоне действий властей по смягчению валютного контроля

Москва. 27 мая. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне дальнейшего ослабления валютного контроля и словесных интервенций со стороны представителей российских властей.

Курс доллара США составил 66,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,44 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар превышал отметку 67 руб./$1 впервые с 12 мая. Евро стоил 69,69 руб./EUR1, подорожав на 1,69 рубля. Ранее евро рос выше 71 руб./EUR1 впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,55 рубля - до 68,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне продолжающегося ослабления мер валютного контроля и словесных интервенций со стороны представителей российских властей. Так, накануне вечером стало известно, что ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Ранее срок продажи экспортерами валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а в начале этой недели лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.

"Совет директоров Банка России для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью принял решение дополнительно смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты", - следует из сообщения регулятора.

ЦБ отмечает, что накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам. Такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

Перекос торгового баланса в пользу экспорта приводит к укреплению рубля, власти видят эти тенденции и стремятся купировать волатильность на валютном рынке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы видим, как профицит платежного баланса влияет на обменный курс", - сказал он, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев "Лидеры России" в пятницу.

"В этой ситуации крайне важно обеспечить стабильные условия для экспортно-импортных операций, избежать высокой волатильности курса рубля", - заявил премьер.

Экономка РФ переживает кризис спроса, есть опасения ухода в дефляционную спираль на фоне переукрепившегося рубля, важно смягчать денежно-кредитную политику и ослаблять рубль, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса - когда предприятия, потребители, население недостаточно тратят денег в экономике", - сказал он на брифинге в пятницу. "Плюс к этому дополнительным проявлением стало переукрепление рубля", - добавил он.

Решетников также сказал, что постепенно начинается переориентация импорта, хотя в стоимостном выражении спад остается существенным - на 50%. "Мы видим, что постепенно у нас идет переориентация импорта. В стоимостном выражении он остается пока на уровне минус 50%, но в физическом выражении мы видим определенный рост последние недели. Это говорит о том, что цепочки начинают восстанавливаться", - сообщил министр.

Министр финансов РФ Антона Силуанов вновь заверил, что Россия стремится сохранить имидж надежного партнера и будет рассчитываться по внешним обязательствам. "Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. ... Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

Кроме того, Силуанов сообщил, что запрет на вывод средств нерезидентов сохранится, пока международные резервы России будут заморожены. "...Те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы", - сказал он, напомнив, что ограничения на движение капитала были введены именно в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний.

Совет директоров Банка России с 27 мая понизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11,00% годовых.

В опубликованном в четверг пресс-релизе регулятор сослался на последние недельные данные, которые указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Годовая инфляция, которая в апреле достигла 17,8%, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то время как продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, кредитная активность остается низкой.

Это ограничивает проинфляционные риски и обуславливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 базисных пунктов соответственно, либо до 12%, либо до 11%, и в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку до 11%.

Такой большой шаг был выбран, так как ситуация достаточно быстро меняется, развивается со значительным отклонением от базового прогноза, опубликованного в апреле. Банк России намерен понизить прогноз на 2022 год по инфляции (18-23%), а также прогноз по средней ключевой ставке (12,5-14%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, сегодня рубль продолжил дешеветь - пара "доллар-рубль" открылась с гэпом в 1 рубль вверх, в течение дня предпринимала попытку подойти к вчерашнему закрытию в 65,5 руб./$1, однако рубль все же не смог переломить наметившийся тренд на ослабление. "Слабость рубля была вызвана вчерашними мерами ослабления валютного контроля (ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней), а также ранее принятыми мерами, убравшими навес продажи иностранной валюты, снизив обязательной объем с 80% до 50% от суммы экспортной выручки. Помимо этого, на неделе были проведены вербальные интервенции: глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал рубль "переукрепившимся". В целом ослабление рубля в конце неделе не было неожиданным событием, так как о его чрезмерном укреплении говорили давно", - отмечает Наумова.

"Рубль начинал день с резкого ослабления. Доллар укреплялся до 67,495 руб./$1, а евро до 71,7 руб./EUR1. Однако текущее движение больше выглядит в качестве спекулятивной реакции на решение ЦБ РФ и очередные послабления в сфере валютного контроля. Тем не менее, главным является то, что отсутствуют такие действия, как пополнение международных резервов, увеличение средств Фонда национального благосостояния и экспорт капитала. Также экспорт продолжает доминировать над импортом, что обуславливает значительный приток валюты при незначительных импортных закупках. Поэтому мы не ожидаем устойчивого ослабления рубля. Вероятно, что ситуация стабилизируется в районе значений 65 руб./$1 и 70 руб./EUR1", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Курс рубля не смог находиться долго на уровнях ниже 2021 года. Вчерашний разворот был вызван как снижением активности продавцов валюты, так и спекулятивной игрой на повышение стоимости валюты на фоне снижения ставки ЦБ. За последнюю неделю мы несколько раз слышали заявления от правительства и высокопоставленных чиновников, что излишнее укрепление рубля не выгодно экономике. У экспортеров может сократиться маржинальность, а бюджет может недополучить сырьевые доходы. В текущих условиях мы считаем, что ЦБ и правительство будут негласно удерживать курс ближе к 70 руб./$1, что является сбалансированным уровнем для большинства игроков. Однако в случае коррекции цен на мировых рынках коммодитиз экспортная выручка может снизиться, что может увести курс на 80-90 руб./$1. Но в ближайшие 2-3 месяца мы не ожидаем подобного развития событий", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Нефтяные котировки вернулись к росту вечером в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $118,61 за баррель, что на 1,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,43 за баррель, что на 0,3% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,4% на данных о падении запасов бензина в США до сезонного минимума за восемь лет.

Ранее команда аналитиков Commerzbank повысила прогнозы цен на нефть на $5 за баррель на каждый из ближайших трех кварталов на фоне высокой вероятности введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

При этом эксперты ожидают, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится во втором полугодии, и тогда цены могут вновь опуститься ниже $100 за баррель. Так, по их ожиданиям, Brent будет стоить $95 за баррель к концу 2022 года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,3534 рубля, до 66,4029 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,9961 рубля, до 69,4353 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 4,1949 рубля по отношению к четвергу и составил 66,3705 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 3,8946 рубля и составил 66,4374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 603,34 млн, из которых $2 млрд 22,86 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 580,48 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,6215 рубля, до 70,0901 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 4,3792 рубля, до 69,3621 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 433,886 млн, из которых EUR611,456 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 822,43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в пятницу относительно предыдущего торгового дня вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 11%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 232 базисных пунктов (б.п.) - до 11,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 82 б.п. - до 11,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 68 б.п. - до 11,3% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 40 б.п. - до 11,41%% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 32 б.п. - до 11,49% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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