Рынок акций РФ на неделе вырос по индексу Мосбиржи благодаря ослаблению рубля и росту нефти

Рынок акций РФ на неделе вырос по индексу Мосбиржи благодаря подорожавшей нефти и ослаблению рубля после решения на внеплановом заседании ЦБ РФ снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Кроме того, ЕС не смог достичь договоренности относительно введения эмбарго на импорт российской нефти. Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов, а индекс РТС откатился ниже 1135 пунктов.

По итогам торгов с 23 по 27 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,5% и составил 2407,59 пункта, индекс РТС упал на 8,5% и достиг 1133,94 пункта на фоне роста доллара до 66,9 руб./$1 (+6,67 рубля), при этом цена июльской нефти Brent выросла до $118,28 за баррель (+4,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с падения к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, несмотря на улучшения настроений на внешних фондовых площадках и выросшие цены на нефть и металлы; лидерами отката выступили бумаги "Татнефти" (-7,1%) на дивидендных новостях, а лучше рынка выглядели акции "Газпрома" (цена не изменилась) в ожидании новостей по размеру дивидендов. Доллар подешевел до 57,62 рубля (-2,62 рубля).

Совет директоров "Татнефти" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию, или 42,64 рубля с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2021 года. Среднерыночный прогноз финальных дивидендов "Татнефти" по расчетам аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составил 16,48 руб. на акцию, итоговых (с учетом выплаты промежуточных дивидендов) - 42,98 руб. на акцию.

Акции "Северстали" (-5,5%) обновили минимумы с конца апреля на фоне известий, что акционеры на годовом собрании 20 мая приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

По сообщению Минфина РФ, уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке".

Нефть Brent превысила $113 за баррель на ожиданиях увеличения спроса по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, в то время как поставки сырья остаются ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Совет директоров ПАО "Россети Центр" (-7,7%) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2021 год в размере почти 0,034 руб. на акцию, что разочаровало инвесторов (дата закрытия реестра акционеров - 28 июня). Совет директоров ПАО "М.Видео" (-6,1%) рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год (по итогам 9 месяцев ритейлер выплатил дивиденды в размере 35 рублей на акцию).

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи после утреннего провала на фоне укрепления рубля смог отыграть часть потерь, но не удержал рубеж 2300 пунктов. Выросли бумаги финансовых компаний, а аутсайдерами выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,1%) из-за рекомендации совета директоров отказаться от финальных дивидендов за 2021 год. Доллар просел до 56,79 рубля (-1,08 рубля).

"Сургутнефтегаз" (+0,9%) получил разрешение на продолжение обращения своих акций за пределами РФ. Нефть Brent поднялась к $113,5 за баррель.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

Совет директоров автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджемент", ГТМ) (+1,8%) продлил программу обратного выкупа акций группы до 2024 года, расширив планируемый объем приобретения с 5% до 7%, сообщила компания. Qiwi (-8,6%) решила отказаться от выплаты дивидендов по итогам IV квартала 2021 года.

В среду рынок акций РФ вырос, получив поддержку покупателей на фоне улучшения настроений на внешних площадках и коррекционного отката рубля на ожиданиях вероятного снижения ключевой ставки Банком России; индекс МосБиржи превысил 2340 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+5,2%) и "ЛУКОЙЛа" (+5,2%). Доллар подорожал до 59,5 рубля (+2,7 рубля), утром курс падал до 55,8 руб./$1 - минимума с февраля 2018 года.

Совет директоров ПАО "Квадра" (-3,5%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2021 года.

Банк России объявил о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке 26 мая.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне подорожавшей нефти и ралли бумаг "Газпрома" (+9%) на новостях о размере рекомендованных советом директоров концерна дивидендов за 2021 год, индекс МосБиржи превысил 2413 пунктов на фоне резкого ослабления рубля после решения Банка России снизить ставку с 14% до 11% годовых. Доллар подорожал до 64,7 рубля (+5,37 рубля), максимум сделок составил 65,83 руб./$1.

Снизив ставку, ЦБ РФ дал сигнал о том, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, годовая инфляция в РФ снижается быстрее ожиданий, а риски для финансовой стабильности несколько сократились.

Совет директоров "Газпрома" на заседании в четверг рекомендовал годовому собранию принять решение о выплате по итогам 2021 года дивидендов в размере 52,53 рубля на акцию, с закрытием реестра акционеров 20 июля. Опубликованный размер дивидендов точно соответствует калькуляции дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой ПАО - направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Котировки Brent подскочили выше $117 за баррель в ожидании саммита ЕС 30-31 мая, на котором может быть одобрен шестой санкционный пакет против России, включающий эмбарго на поставки нефти из РФ.

В пятницу рынок акций РФ в первой половине дня продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $118 за баррель), индекс МосБиржи поднимался в район 2430 пунктов за счет ослабления рубля, после чего к закрытию скорректировался ниже 2410 пунктов. Просели расписки Ozon (-3,1%) и акции Сбербанка (-1,5%) на корпоративных новостях.

Доллар поднялся в район 67 руб./$1 на фоне ослабления ЦБ РФ мер валютного контроля (срок продажи валютной выручки экспортерами увеличен с 60 до 120 рабочих дней).

Оборот Ozon, включая услуги, по итогам I квартала 2022 года вырос в 2,4 раза и составил 177,5 млрд рублей, выручка выросла на 90% (до 63,6 млрд рублей). Однако убыток Ozon по итогам отчетного периода составил 19,1 млрд рублей против 6,7 млрд рублей убытка годом ранее.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать. Ранее правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

Выросли акции "Роснефти" (+2,5%) и "Башнефти" (+8,3% и +14,1% "префы") (компания входит в "Роснефть") в ожидании новостей по дивидендам за 2021 год.

В период с 23 по 27 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "ОГК-2" (+33%), "Газпрома" (+11%), "Интер РАО" (+10%); хуже рынка оказались бумаги ММК (-14%), "Распадской" (-11%), "Юнипро" (-10%).

Динамику рынка акций РФ в конце мая - начале июня будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина и санкционные действия Запада. Кроме того, с 1 июня ЦБ РФ снимает запрет на новые короткие продажи акций, что в случае эскалации геополитической напряженности может оказать дополнительное давление на рынок. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2300-2500 пунктов, для индекса РТС - 1050-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".