Выпуски ОФЗ-ИН серий 52002, 52003 и 52004 сохраняют привлекательность - Sber CIB

Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на индексируемые облигации ОФЗ-ИН, в частности, на выпуски серий 52002, 52003 и 52004, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Защита сбережений от инфляции остаётся важной темой для инвесторов в России. Несмотря на то что российский рынок госдолга после февральской просадки быстро восстанавливается на фоне замедления инфляции и снижения ключевой ставки, выпуски ОФЗ-ИН серий 52002, 52003 и 52004 сохраняют привлекательность. Если инфляция удержится у нижней границы оптимистичного сценария ЦБ, то в случае сохранения котировок на текущем уровне эти выпуски могут обеспечить доход 20% за год - такой результат будет трудно превзойти выпускам с фиксированным купоном", - пишут эксперты Sber CIB.

Поскольку индексация с учётом недавнего скачка инфляции ещё предстоит, а сами ОФЗ-ИН не выглядят переоценёнными, они с высокой вероятностью окажутся выгоднее для инвесторов на горизонте 12 месяцев, чем сопоставимые классические ОФЗ с постоянным купонным доходом, считают в инвестбанке.

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