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27 мая 2022 года 18:54

Цены евробондов РФ по итогам недели выросли благодаря спросу на риск и позитивным новостям от российского Минфина

Москва. 27 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также позитивным новостям от Минфина РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали за пять дней смешанную динамику: "короткие" и среднесрочные выпуски немного подорожали, в то время как "длинные" бумаги умеренно снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели - котировки продолжили корректироваться вверх после заметного падения в конце второй декады мая. Пик падения пришелся на середину третьей недели месяца на фоне опасений непродления Соединенными Штатами лицензии, позволяющей обслуживать суверенный долг России после 25 мая, а также общемирового снижения спроса инвесторов на рисковые активы после "ястребиных" заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС). Начиная с 19 мая цены российских еврооблигаций перешли к росту на фоне отсутствия новых негативных сообщений.

Поддержку рынку оказала также новость о том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонов по евробондам Россия-2026 и Россия-2036 в долларах и евро. По данным Минфина РФ, средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме 26,5 млн евро были получены платежным агентом по еврооблигациям - НРД. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отметило министерство.

Ситуация на мировых рынках капитала была нестабильной. Внешняя нервозность сказалась на российских евробондах во вторник - котировки снизились вслед за падением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Повышенная волатильность на мировых рынках была связана с глобальной неопределенностью, вызванной высокими темпами инфляции, курсом мировых центробанков на ужесточение монетарной политики, общей геополитической напряженностью и вспышкой коронавируса в Китае. Инвесторы продолжали следить за развитием ситуации на Украине и ее влиянием на динамику цен на сырьевые товары, а также оценивать возможность негативных последствий для мировой экономики на фоне локдаунов в Китае.

Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 709 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 763 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек с объявленного ранее мартовского уровня до 750 тыс. Относительно того же месяца 2021 года реализация новых домов рухнула на 26,9%.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в мае упал до минимума за 14 месяцев и составил 106 пунктов по сравнению со 108 пунктами месяцами ранее, показали данные национального статистического управления Insee. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в текущем месяце до 107 пунктов. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в текущем месяце опустился до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле, согласно предварительным данным S&P Global. Индикатор также оказался меньше ожиданий аналитиков на уровне 55,3 пункта. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в мае уменьшился до 56,3 пункта с ноябрьских 57,7 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 54,4 с 55,5 пункта.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. Сообщение о том, что OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не продляет лицензию на транзакции, необходимые для проведения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России в валюте, не вызывало значимой реакции на рынке, так как данный фактор был отыгран неделей ранее, когда появилась информация на эту тему со ссылкой на источники.

РФ в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил российский Минфин. "Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в качестве платежного агента", - сообщило министерство.

"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания своего государственного долга, сложившуюся в связи отказом в продлении лицензии Минфином США ситуацию нельзя считать дефолтом, считает экс-министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться", - сказал Кудрин журналистам.

"Я знаю, что Минфин пошел на то, чтобы создать внутреннего агента, который обеспечит оплату долга в рублях внутренним, российским участникам, заемщикам, что, на мой взгляд, решит эту проблему, тем самым урегулирует вопрос в отношении российских держателей ценных бумаг. Но затруднит получение этих ресурсов иностранными участниками, о чем можно только сожалеть. Потому что Россия готова и желает это сделать", - отметил он. По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются", - сказал он.

Позитивная динамика цен российских еврооблигаций сохранилась и 26 мая благодаря как росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, так и позитивным новостям от Минфина РФ. При этом формированию позитивных настроений на мировых рынках способствовал опубликованный протокол заседания ФРС от 3-4 мая. Протокол показал, что американский ЦБ остается открыт для пересмотра агрессивной позиции в отношении повышения ставок. Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов даже в отсутствие лицензии OFAC, разрешавшей обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США. "Мы как выполняли (свои обязательства по суверенному долгу в валюте - ИФ), так и будем искать варианты - такие варианты у нас уже готовятся - с тем, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - заявил министр. "Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам, и найдем такую форму", - выразил уверенность Силуанов, не уточнив, в чем суть готовящегося Минфином варианта.

В последний день недели котировки российских евробондов продолжили повышаться на фоне сохранения позитивных настроений на внешних рынках. Глобальные инвесторы несколько снизили ожидания в отношении подъема ставки ФРС, что поддержало спрос на рисковые активы. Поддержку рынку российских евробондов оказали также новые заверения министра финансов РФ Силуанова, что Россия стремится сохранить имидж надежного партнера и будет рассчитываться по внешним обязательствам.

"Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. ... Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

Кроме того, Силуанов сообщил, что запрет на вывод средств нерезидентов сохранится, пока международные резервы России будут заморожены. "...Те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы", - сказал он, напомнив, что ограничения на движение капитала были введены именно в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 9,8%, до 22,66% от номинала (их доходность снизилась на 242 базисных пункта - до 26,3% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 8,8%, до 22,57% от номинала (их доходность снизилась на 206 базисных пунктов - до 25,6% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 203 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 3% - до 18,85% от номинала (его доходность снизилась на 81 базисный пункт, до 27,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 4,4%, до 18,5% от номинала (их доходность снизилась на 157 базисных пунктов - до 61,8% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,4%, до 17,9% от номинала (доходность снизилась на 29,4 базисных пунктов - до 50,09%).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 7,6%, до 25,9% от номинала (его доходность снизилась на 759 базисных пунктов - до 149,4% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5,4%, составив 24,18% от номинала (их доходность снизилась на 879 процентного пункта - до 169,8% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку рынку будут оказывать новости относительно разрабатываемой Минфином РФ новой схемы обслуживания внешнего суверенного долга после того, как американский OFAC не продлил лицензию, разрешавшую обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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