Вероятна попытка индекса Мосбиржи подняться до 2500п на следующей неделе - ПСБ

Вероятна попытка индекса Мосбиржи подняться до 2500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Аналитик банка Егор Жильников отмечает, что на отечественном рынке акций в пятницу преобладала разнонаправленная динамика. Интерес инвесторов был преимущественно прикован к акциям компаний, которые могут объявить о выплате дивидендов за 2021 год. Продолжающееся ослабление рубля было не полностью отыграно индексом Мосбиржи в ходе торгов.

"Толкал индекс вверх сильнее всех нефтегазовый сектор на фоне ожиданий о возможных дивидендах "Роснефти" и "Башнефти" после вчерашней рекомендации совета директоров "Газпрома" о выплате дивидендов по результатам прошлого года в размере 52,53 руб./акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности. Вполне неплохо выглядел сектор электроэнергетики, ввиду высокой вероятности выплаты дивидендов в отрасли. Сильный рост продемонстрировали акции "ОГК-2" на фоне скорого решения (30 мая) Совета Директоров о выплате дивидендов за 2021 год. В аутсайдерах торгов выделим акции OZON на фоне возможного технического дефолта, "Магнита" ввиду замедления инфляционных процессов", - комментирует эксперт.

Эксперт ПСБ полагает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи предпримет попытку подняться до уровня 2500 пунктов на положительных решениях по дивидендам отдельных нефтегазовых компаний, роста цен на энергоносители и ослаблении рубля.

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