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Главная / Мнения аналитиков / Акции LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей - BCS Express
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27 мая 2022 года 17:58
Акции LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей - BCS Express
Акции американский компаний LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей, отмечается в материале BCS Express. "Рынок автокомплектующих с опозданием реагирует на инфляцию. Нишевые темы вроде аккумуляторов, зеркал или покрышек пока под вопросом, но к некоторым бумагам уже можно присмотреться. Явный фаворит на общем фоне - LKQ Corp., у которой в производстве широкая линейка товаров для автомастерских. Спрос на услуги ремонта, а значит, и запчасти, с высокой вероятностью будет расти, поскольку рынок новых авто замедляется. Также в России торгуется несколько фишек из числа спецретейлеров (автомобильных товаров). Их бумаги тоже держатся лучше рынка. Два основных представителя отрасли: O''Reilly Automotive и AutoZone. Технически обе готовы к продолжению роста", - отмечает эксперт Валерий Емельянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АВТОЗАПЧАСТИ-КОМПАНИИ-АНАЛИТИКА
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