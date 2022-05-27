Акции производителей удобрений США оказались под давлением из-за снижения цен на продукцию - "Открытие Инвестиции"

Акции производителей удобрений США оказались под давлением из-за снижения цен на продукцию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Спотовая цена на поставку аммиачно-азотных удобрений в июне в Тампе, штат Флорида, зафиксирована на уровне $1000 за метрическую тонну, что на 30% меньше, чем в мае ($1425 за тонну). Таковы данные Green Markets, на которые ссылается Bloomberg. Под давлением оказались акции ключевых компаний сектора: CF Industries, Nutrien, Mosaic и Intrepid Potash. Снижению цен частично способствовало падение спроса. Так, в Юго-Восточной Азии покупатели не желают платить рекордно высокие цены, которые были установлены в апреле и мае", - пишет аналитик Иван Авсейко.

Другим фактором давления на цены удобрений, по мнению эксперта, стало снижение себестоимости производства аммиака, поскольку европейские цены на природный газ несколько сократились во втором квартале. Тем не менее ключевые игроки из сектора, такие как Yara International, ожидают, что цены на удобрения останутся высокими в этом году, отметив, что 25 миллионов метрических тонн кукурузы и зерна застряли в портах Черного моря из-за конфликта на Украине, а экспорт зерна и удобрений из России нарушен санкциями.

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