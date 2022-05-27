Рубль днем отыграл почти все утренние потери к доллару и евро на фоне остаточного спроса под уплату налогов

Москва. 27 мая. Доллар США растерял почти весь утренний рост и лишь немного повышается, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, поддержку ему оказывает остаточный спрос со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты мая.

Курс доллара США составил 65,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар превышал отметку 67 руб./$1 впервые с 12 мая. Евро стоил 67,48 руб./EUR1, подешевев на 52,5 копейки. Ранее евро рос выше 71 руб./EUR1 впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,85 копейки - до 66,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл почти все потери первой половины дня благодаря росту спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты мая. В понедельник компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль. Вместе с тем, участники рынка закрывают позиции перед выходными днями после обвального падения рубля, наблюдавшегося с середины недели и вызванного продолжающимся ослаблением мер валютного контроля.

Накануне вечером стало известно, что ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Ранее срок продажи экспортерами валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а в начале этой недели лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.

"Совет директоров Банка России для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью принял решение дополнительно смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты", - следует из сообщения регулятора.

ЦБ отмечает, что накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам. Такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

Совет директоров Банка России с 27 мая понижает ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11,00% годовых.

В опубликованном в четверг пресс-релизе регулятор сослался на последние недельные данные, которые указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Годовая инфляция, которая в апреле достигла 17,8%, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то время как продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, кредитная активность остается низкой.

Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 базисных пунктов, соответственно, либо до 12%, либо до 11%, и в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку до 11%.

Такой большой шаг был выбран, так как ситуация достаточно быстро меняется, развивается со значительным отклонением от базового прогноза, опубликованного в апреле. Банк России намерен понизить прогноз на 2022 год по инфляции (18-23%), а также прогноз по средней ключевой ставке (12,5-14%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Перекос торгового баланса в пользу экспорта приводит к укреплению рубля, власти видят эти тенденции и стремятся купировать волатильность на валютном рынке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы видим, как профицит платежного баланса влияет на обменный курс", - сказал он, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев "Лидеры России" в пятницу.

"В этой ситуации крайне важно обеспечить стабильные условия для экспортно-импортных операций, избежать высокой волатильности курса рубля", - заявил премьер.

"Среди основных факторов укрепления иностранной валюты за последние дни - меры по ослаблению валютного контроля (снижение лимита и расширение срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами) и очередное смягчение процентной политики ЦБ с сохранением сильного сигнала на дальнейшее снижение ключевой ставки. Отметим, что определенное давление на курс российской валюты оказали и комментарии министра экономического развития РФ о необходимости возвращения к "равновесному курсу рубля". Мы полагаем, что для американской валюты постепенно открывается дорога к возвращению на уровень в 70 рублей. Впрочем, можно ожидать сохранения широкого диапазона движения валют. В частности, даже в период укрепления не исключаем временной коррекции доллара в район 62-64 рублей", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На фоне прохождения пика налогового периода курс пары "доллар-рубль" в четверг вырос сразу на 9,99% - до 65,26 руб./$1 - максимума за две недели. Способствовало этому также очередное снижение ключевой ставки сразу на 300 б.п. Помимо этого, Банк России вчера продолжил смягчать меры валютного контроля, объявив вечером об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки. В результате сроки продажи для экспортеров были увеличены с 60 дней до 120. Такое решение дополнительно усиливает давление на рубль. В понедельник компаниям предстоит уплатить налог на прибыль, и остаточные продажи валюты сейчас могут сдерживать курс пары "доллар-рубль" от дальнейшего роста к 70 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"До рубля наконец-то "достучались" - сочетание послабления норматива продажи экспортной выручки сырьевых компаний и еще одного, причем внепланового, повышения ставки Банком России сделало свое дело. После изначального толчка подъем "американца" ускорился уже на техническом аргументе - возвращение выше 60 руб. привлекло волну желающих примкнуть к покупателям дешевого доллара. Теперь путь к 70 руб. теоретически открыт, тем более что через две недели состоится очередное заседание Банка России, на котором с большой долей вероятности ставка будет понижена снова. На данном этапе власти, вероятно, пока будут занимать выжидательную позицию, чтобы отследить самочувствие рубля прежде чем принимать решения о дальнейшем смягчении мер валютного контроля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтяные котировки перешли к снижению в пятницу после роста накануне, рынок ожидает увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном сокращении предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в пятницу составляет $116,82 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,14 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,4% на данных о падении запасов бензина в США до сезонного минимума за восемь лет.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что не поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в пятницу относительно предыдущего торгового дня вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 11%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 232 базисных пунктов (б.п.) - до 11,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 82 б.п. - до 11,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 68 б.п. - до 11,3% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 40 б.п. - до 11,41%% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 32 б.п. - до 11,49% годовых.