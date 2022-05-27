Курс доллара может закрепиться в диапазоне 63-67 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Курс доллара может закрепиться в диапазоне 63-67 руб./$1 на следующей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе курс доллара может локально закрепиться в диапазоне 63-67 руб./$1 перед выходом в более оптимальные значения для бюджета. Отметим, что торговая активность пары доллар-рубль заметно увеличилась, перевалив в последние дни недели за $3 млрд, что является максимумом с дней начала СВО. При этом наблюдаются рекордные объемы торгов (с 2013г) в паре евро-рубль. Что более интересно, спрэд между парой евро-доллар в начале недели на глобальных рынках и Мосбирже увеличился, по итогам вторника составив рекордные 4 цента (или 4%)", - отмечает эксперт банка.

Аналитик ПСБ подчеркивает, что евро к доллару дорожал на фоне заявлений главы ЕЦБ К. Лагард о скором ужесточении ДКП из-за растущей инфляции в Европе. На Мосбирже, напротив, евро оставался под давлением из-за активной оплаты иностранными компаниями газа в рублях. При этом, стоимость евро к доллару приближалась к паритету. Под конец недели сужение было частично компенсировано более сильным ослаблением европейской валюты к рублю. Жильников полагает, что из-за оплаты газа в рублях на Мосбирже евро останется более дешевым к доллару, чем на глобальных рынках.

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