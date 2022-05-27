"Финам" позитивно оценивает квартальную отчетность Costco

"Финам" позитивно оценивает отчетность Costco Wholesale за III квартал финансового года, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем вышедшую отчетность Costco. Несмотря на то что сеть, как и другие представители розничной торговли в США, отмечают давление со стороны растущих издержек на логистику и оплату труда и высокую инфляцию, Costco увеличил размер чистой прибыли. Выручка от членских взносов важный компонент прибыльности Costco, позволяющий держать наценку в 3-4 раза ниже чем у конкурентов Walmart и Target, что может привлечь дополнительный трафик в магазины сети. Положительным для финпоказателей Costco может служить то, что сеть нацелена на семьи со средним доходом или выше, рост потребительских цен, вероятно, окажет менее критичное давление на покупательские привычки, чем на семьи с доходом ниже среднего", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

В III квартале 2022 финансового года выручка ритейлера клубного типа Costco выросла на 16,2% г/г до $52,6 млрд, превзойдя рыночные ожидания в $51,7 млрд. Чистая квартальная прибыль выросла на 10,9% г/г до $1,35 млрд, или до $3,04 (+10,5% г/г) в пересчете на разводненную акцию, что оказалось лучше ожиданий в $3,03 на 1 цент, отмечается в комментарии.

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