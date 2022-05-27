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27 мая 2022 года 13:55
Средняя цена золота в 2022г составит $1880/унц. - Банк "Открытие"
Средняя цена золота в текущем году составит $1880 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки золота с начала мая колеблются в диапазоне $1800-1870, отражая временное снижение градуса геополитической напряженности в мире. По нашему прогнозу, цена на золото в текущем году в среднем составит $1880 за тройскую унцию. При этом, по нашим оценкам, золото будет проявлять в первую очередь высокую чувствительность к ужесточению монетарной политики ФРС США. В частности, дальнейший рост ставки федеральных фондов ФРС будет обеспечивать фундаментальную поддержку нисходящего тренда в котировках золота. Резкий разворот тренда также возможен, если фактор неопределенности снова себя проявит на фоне более серьезного ухудшения геополитики, чем рынок закладывает в данный момент", - пишет эксперт в обзоре. Основным драйвером, поддерживающим котировки золота, как и в 2020 году, выступает инвестиционный спрос, отмечает Каримов. "Данный вид спроса на золото в настоящее время - это своеобразный барометр неопределенности, царящей в мире. Как только неопределенность начнет снижаться, а именно будут очевидно ослабевать геополитические факторы, снизится инфляционное давление, уйдет опасение глобальной рецессии, инвестиционный спрос начнет быстро сокращаться на фоне активного поиска участниками рынка более привлекательных инвестиций. Учитывая это, нельзя назвать текущий рост инвестиционного спроса, выраженный в увеличении запасов ETF, устойчивым долгосрочным трендом", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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