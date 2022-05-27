Акции Walmart и Macy''s - фавориты среди ритейлеров на рынке США - BCS Express

Акции Walmart Inc. и Macy''s Inc. являются в настоящее время фаворитами среди компаний в секторе ритейла на американском фондовом рынке, считают аналитики BCS Express.

"Walmart - корпорация розничной торговли, управляющая крупнейшей в мире сетью гипермаркетов, дисконтных универмагов и продуктовых магазинов. 56% выручки компании приходится на продукты питания, 33% - на товары общего спроса, 11% - товары для здоровья, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Ожидаем восстановление маржинальности бизнеса по мере переноса издержек на потребителей. Учитывая ценовое преимущество Walmart относительно конкурентов, ждем роста трафика в период инфляционного давления. На текущей момент компания торгуется ниже среднеисторических уровней по рыночным мультипликаторам P/E 19х vs 21х. Прогнозная стоимость акций - $138 за штуку (потенциал роста составляет 10% от текущего уровня)".

"Macy''s - ритейлер одежды и аксессуаров - может показать дивидендную доходность плюс buyback > 30% в следующие 12 месяцев из-за роста операционной прибыли, вызванного полным восстановлением спроса после пандемии. В условиях высокой инфляции издержки остаются под контролем. Прогнозная стоимость бумаги - $44 за штуку, что предполагает потенциал роста 90% от текущего уровня", - указывают аналитики.

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