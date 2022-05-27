Возможно снижение ставки ЦБР до 10% на заседании 10 июня - Sber CIB

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считают аналитики Sber CIB.

"Банк России третий раз подряд снизил ставку, доведя ее 26 мая до 11%. Риторика ЦБ осталась в целом мягкой, однако он скорректировал комментарий о дальнейшем потенциале смягчения денежно-кредитной политики ("допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" вместо "видит пространство для дальнейшего снижения ставки в 2022 году"). Возможно, это признак того, что ЦБ продолжит снижать ставку, но более плавно. Мы ждем снижения ставки до 10% на заседании 10 июня, до 9% на заседании 22 июля и до 8% к концу текущего года", - указывают эксперты инвестбанка Игорь Рапохин и Алиса Закирова.

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