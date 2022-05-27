Цена золота может протестировать поддержку на $1845/унц. в пятницу - Sber CIB

Цена золота может протестировать поддержку на уровне $1845 за тройскую унцию на торгах в пятницу, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"В США в пятницу будут опубликованы дефлятор потребительских расходов (PCE) за апрель, а также апрельские данные по оптовым запасам и по личным доходам и расходам. В центре внимания рынка будет в первую очередь инфляционная статистика, особенно с учетом того, что ФРС при оценке инфляции ориентируется именно на дефлятор PCE, - отмечает эксперт инвестбанка в комментарии. - Если данные покажут, что цены продолжают расти быстрыми темпами, это может стать аргументом для более резкого ужесточения монетарной политики Федрезерва, что, в свою очередь, будет негативным фактором для золота, которое не приносит процентного дохода. Если же статистика продемонстрирует, что рост цен замедляется, желтый металл может потерять привлекательность как защитный инструмент против инфляции, а действия ФРС в таком случае, вероятно, будут соответствовать текущим ожиданиям рынка".

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