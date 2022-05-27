Рынок акций РФ утром продолжил рост по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, просели Ozon и Сбербанк

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи поднялся в район 2430 пунктов за счет ослабления рубля; просели расписки Ozon и акции Сбербанка на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2425,63 пункта (+0,5%), индекс РТС упал до 1140,85 пункта (-2,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,7%.

Доллар подорожал до 67,06 рубля (+1,8 рубля) на фоне ослабления ЦБ РФ мер валютного контроля (срок продажи валютной выручки экспортерами увеличен с 60 до 120 рабочих дней).

Выросли в цене акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+6,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,5%), "Московской биржи" (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%, до 298,5 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (-2,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам I квартала 2022 года составил 177,5 млрд млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя годом ранее, говорится в отчете компании. Динамика показателя обусловлена активным ростом заказов в I квартале - их количество выросло в 2,7 раз год к году, до 93 млн. Выручка Ozon показала рост на 90% - до 63,6 млрд рублей. Однако убыток Ozon по итогам отчетного периода составил 19,1 млрд рублей против 6,7 млрд рублей убытка годом ранее.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении банка.

Ранее правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - Российской Федерации - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу рынок акций РФ может сохранить позитивный настрой. На рынке тот самый случай, когда ослабление рубля воспринимается крайне позитивно вкупе с дивидендами "Газпрома", считает он.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать позитивным: нефть остается дорогой, азиатские рынки акций растут. Риском для рынка акций РФ остается вопрос очередных европейских ограничений, но похоже, что даже нефтяное эмбарго уже учтено в текущих котировках. Индекс МосБиржи может удержаться на достигнутых уровнях, а рубль, вероятно, вернет часть потерянных накануне позиций.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, позитивные настроения на российском рынке акций в пятницу могут сохраниться, индекс МосБиржи может вырасти до 2500 пунктов, отыгрывая новости по дивидендам крупнейших нефтегазовых компаний.

Из значимой статистики стоит обратить внимание на индекс личных потребительских расходов (PCE), а также на данные по доходам и расходам потребителей в США. Следующая неделя будет короткой - в понедельник в США рынки не работают ввиду Memorial Day, поэтому в пятницу торговая активность может оказаться пониженной, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу рынок акций РФ сохранит позитивные настроения, выход индекса МосБиржи выше 2400 пунктов говорит в пользу продолжения восстановления с ближайшей целью в районе майских максимумов, установленных чуть выше 2480 пунктов. В случае выхода выше данной отметки подъем рынка может ускориться, что позволит индексу МосБиржи полноценно закрепиться выше 2500 пунктов.

Рубль в пятницу может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие две сессии. Однако тенденция к ослаблению рубля в среднесрочной перспективе может сохраниться, в результате чего доллар на горизонте ближайших недель попытается подняться выше 70 руб./$1.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-2,7% во главе с Nasdaq, при этом Dow Jones (+1,6%) завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Рынок оценивал протокол майского заседания Федрезерва США, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

Быстро повысив процентные ставки в следующие несколько месяцев, Федрезерв надеется таким образом обеспечить себе передышку к концу года для того, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше. Агрессивная стратегия дала бы ФРС "хорошее положение позже в этом году" для оценки влияния более высоких ставок на экономику и определения масштабов дальнейшего повышения, сообщалось в протоколе.

С приближением лета и близким окончанием сезона корпоративной отчетности отрицательных факторов, которые могли бы вызвать потрясения на рынках, становится меньше, отмечают эксперты. В понедельник, 30 мая, биржи США работать не будут в связи с общенациональным праздником.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Прибыль китайских промышленных предприятий снизилась в апреле на фоне новых локдаунов в КНР, связанных с пандемией коронавируса. Показатель упал на 8,5% в апреле после подъема на 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

На нефтяном рынке цены на европейской сессии возобновили рост на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $117,72 за баррель (+0,3% и +3% в четверг), июльская цена WTI - $114,13 за баррель (+0,04% и +3,4% накануне).

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что не поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+11,2% и +15,6% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+7,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,6%).

"Башнефть", входящая в "Роснефть", проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня, где будут одобряться дивиденды и избираться совет директоров. "Башнефть" пока не сообщала о рекомендациях дивидендов по итогам 2021 года.

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,7%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1,5%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,3%) в январе-марте 2022 года увеличило чистую прибыль на 7,4% по сравнению с первым кварталом 2021 года, до 4,75 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,51 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 524,77 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").