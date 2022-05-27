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27 мая 2022 года 10:37

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне нового послабления мер валютного контроля

Москва. 27 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых мер ЦБ РФ, ослабляющих меры валютного контроля. Регулятор увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,5-66,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,755 руб./$1 (+49,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар рос выше отметки 66 руб./$1 впервые с 12 мая. Евро при этом подорожал до 69,0025 руб./EUR1 (+1 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 72,22 коп. к уровню закрытия 26 мая, до 67,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,71 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,56 руб. выше официального курса.

Чуть позднее евро стремительно преодолел отметки 70 руб./EUR1 и 71 руб./EUR1 впервые с 12 и 11 мая соответственно. В 10:08 МСК евро стоил 70,15 руб./EUR1 (+2,15 руб. к уровню предыдущего закрытия), в 10:13 МСК - уже 71,04 руб./EUR1 (+3,04 руб. к уровню предыдущего закрытия).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления мер валютного контроля. С этой целью ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Ранее срок продажи экспортерами валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а в начале этой недели лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки был снижен с 80% до 50%.

"Совет директоров Банка России для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью принял решение дополнительно смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты", - следует из сообщения регулятора.

Решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке, подчеркивает регулятор.

ЦБ также отмечает, что накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам. Такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

Совет директоров Банка России с 27 мая понижает ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11,00% годовых.

В опубликованном в четверг пресс-релизе регулятор сослался на последние недельные данные, которые указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Годовая инфляция, которая в апреле достигла 17,8%, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то время как продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, кредитная активность остается низкой.

Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 базисных пунктов, соответственно либо до 12%, либо до 11%, и в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку до 11%.

Такой большой шаг был выбран, так как ситуация достаточно быстро меняется, развивается со значительным отклонением от базового прогноза, опубликованного в апреле. Банк России намерен понизить прогноз на 2022 год по инфляции (18-23%), а также прогноз по средней ключевой ставке (12,5-14%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Нефтяной рынок перешел к небольшому снижению после роста на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 МСК в пятницу составляет $117,08 за баррель, что на 0,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,7 за баррель, что на 0,34% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что на поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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