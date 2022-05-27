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27 мая 2022 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться в рамках коррекции после двух дней роста

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться в рамках коррекции после двух дней роста на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, при этом смешанный внешний фон окажет нейтральное влияние на рынок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-2,7% во главе с Nasdaq, при этом Dow Jones (+1,6%) завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Рынок оценивал протокол майского заседания Федрезерва США, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

Быстро повысив процентные ставки в следующие несколько месяцев, Федрезерв надеется таким образом обеспечить себе передышку к концу года для того, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше. Агрессивная стратегия дала бы ФРС "хорошее положение позже в этом году" для оценки влияния более высоких ставок на экономику и определения масштабов дальнейшего повышения, сообщалось в протоколе.

С приближением лета и близким окончанием сезона корпоративной отчетности отрицательных факторов, которые могли бы вызвать потрясения на рынках, становится меньше, отмечают эксперты. В понедельник, 30 мая, биржи США работать не будут в связи с общенациональным праздником.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2,1%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Прибыль китайских промышленных предприятий снизилась в апреле на фоне новых локдаунов в КНР, связанных с пандемией коронавируса. Показатель упал на 8,5% в апреле после подъема на 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

Тем временем на нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают после роста на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:24 МСК составила $117,09 за баррель (-0,3% и +3% в четверг), июльская цена WTI - $113,79 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне).

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что не поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,477 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,258 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая вырос на 0,07% по отношению к среде и составил 104,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 756,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+1,06%), "РЖД-001P-20R" (+1,06%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,88%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-1,04%), "Металлоинвест БО-04" (-0,7%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,3%).

Участники рынка позитивно восприняли решение Банка России в очередной раз снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - до 11% годовых. По данным регулятора, последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 10 июня.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила финальный ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом 7 млрд рублей на уровне 97,75% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 13,26% годовых. Первоначально ориентир цены составлял 97,41-97,65% от номинала, а первоначальный объем размещения озвучивался как "не менее 5 млрд рублей". Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 мая. Техническое размещение запланировано на 30 мая.

ЕАБР перенес с 26 на 27 мая техническое размещение биржевых облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

ООО "РЕСО-лизинг" в первой половине июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии БО-02П-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс спред - не выше 350 базисных пунктов. Букбилдинг пройдет по спреду к ключевой ставке. Предварительная дата размещения - июнь 2022 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 18,83% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также по выплате 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Ранее эмитент уже допускал дефолты по предыдущим купонам данных выпусков. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Кроме того, по выпуску начиная с октября 2024 года предусмотрена ежемесячная амортизация. Как сообщал ранее представитель владельцев облигаций "Калиты" серии 001Р-03 - ООО "Регион финанс", эмитент сообщил о готовности к созыву и проведению общего собрания владельцев облигаций. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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