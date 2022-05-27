Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Газпром" доказал приверженность дивидендной политике, которая предусматривала постепенный рост выплачиваемой в виде дивидендов доли прибыли до 50% к 2021 году, что исключительно позитивно в контексте инвестиционной привлекательности компании. Можно предположить, что в ближайшее время позитивное отношение к бумаге сохранится. При этом 2022 год обещает побить рекорд 2021 года по размеру дивидендов (мы ожидаем, что за 2022 год "Газпром" выплатит более 80 руб./акцию)", - указывают эксперты.

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