Возможно продолжение роста цен ОФЗ на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно продолжение умеренного роста цен рублевых облигаций на торгах в пятницу, поскольку сохраняются ожидания снижения ставки ЦБ РФ на плановом заседании 10 июня 2022 года, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Монастыршин также отмечает, что на ожиданиях более быстрого снижения ключевой ставки эксперты банка обновили цель по доходности 10-летних ОФЗ к концу текущего года до 8-8,5% годовых.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.