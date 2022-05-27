Вероятна пауза в росте цен на нефть в пятницу - ПСБ

Нефтяные котировки могут взять паузу в росте на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы цены на нефть марки Brent находится под умеренным давлением. Некоторое охлаждение, по нашему мнению, выглядит вполне естественным, учитывая активный рост накануне и длинные выходные в США (в понедельник страна празднует Memorial Day). Полагаем, что в течение дня котировки нефти марки Brent будут преимущественно проторговывать диапазон $116-118 за баррель. На следующей неделе склонны ждать возобновления роста цены", - пишет эксперт в комментарии банка.

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