Возможен рост цен ОФЗ в ближайшее время - Sber CIB

Возможен рост цен рублевых гособлигаций в ближайшее время, полагают аналитики Sber CIB.

"Рынок госдолга в четверг отыгрывал новости о снижении потребительских цен в России за неделю, а также решение Банка России снизить ключевую ставку с 14% до 11%. Доходности ОФЗ со сроком погашения более пяти лет снизились на 10-20 б.п. В ближайшее время цены могут продолжить расти, так как потенциальное снижение ставки ЦБ до конца года ещё не полностью отражено в котировках ОФЗ", - пишут эксперты в комментарии.

"Котировки нефти марки Brent в пятницу утром торгуются около $118 за баррель. При этом ценам удалось выйти за верхнюю границу диапазона, где они держались с начала апреля, что открывает путь к максимумам конца марта - около $120 за баррель. Ожидаем, что июльский контракт завершит неделю выше $118 за баррель", - указывают в инвестбанке.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, в пятницу экспортеры могут вновь увеличить объемы продажи валюты перед предстоящими налоговыми выплатами, благодаря чему рубль может восстановиться до 63 руб./$1.

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