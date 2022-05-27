Возможно ослабление рубля до 67-69 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля до уровней 67-69 руб./$1 на торгах в пятницу, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что в пятницу пара доллар/рубль может инерционно продолжить рост, закрепившись в диапазоне 67-69 руб./$1. Поддержку доллару может оказать и решение ЦБ РФ об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки с 60 до 120 дней, что также в будущем может сузить дневной навес предложения долларов на валютном рынке", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.