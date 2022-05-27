Индекс Мосбиржи может вырасти до 2500п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вырасти до 2500 пунктов на торгах в пятницу, отыгрывая новости по дивидендам крупнейших нефтегазовых компаний, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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