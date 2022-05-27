Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2385-2440п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2385-2440 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние временной консолидации после сильного движения в четверг. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона", - отмечает эксперт в комментарии.

Также Манжос указывает, что в качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2370, 2350 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.